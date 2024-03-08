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Російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області: пошкоджено готель, є поранені

Фото: Російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни обстріляли Чугуєв у ніч проти 8 березня. Пошкоджено інфраструктуру і є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліції Харківської області.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, поранені двоє громадян, серед них неповнолітній та зафіксовані пошкодження інфраструктури.

"Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. Профільні служби працюють на місцях влучань", - повідомив голова Харківської ОВА.

Поліція повідомляє про трьох поранених, яких рятівники доставляють до лікарні.

"Росіяни продовжують атаки на Харківщину. В Чугуєві внаслідок обстрілів поранення отримали троє громадян, у тому числі 17-річний хлопець. З осколковими пораненнями їх доставляють до лікарні. На місці працюють всі профільні служби", - повідомили у поліції.

Обстріли росіянами Харківської області

Раніше ми писали, що 7 березня росіяни з реактивних систем залпового вогню обстріляли Куп'янськ. Є жертви.

Також росіяни вдарили керованими бомбами по житлових будинках Вовчанська Харківської області. В результаті загинула жінка.

До речі, росіяни вдарили дронами по навчальному полігону в Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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