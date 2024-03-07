У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)

Російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області в ніч на 7 березня. Ворог застосував безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Загарбники вдарили по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Внаслідок атаки була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

Як зазначають в ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Фото: у Харківській області був атакований полігон (t.me/dsns_telegram)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Так, 6 березня окупанти вдарили дронами по селу Мартове Чугуївського району. В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею.