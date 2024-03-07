ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)

Харківська область, Четвер 07 березня 2024 08:27
UA EN RU
У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото) Ілюстративне фото: у Харківській області російські дрони вдарили по полігону (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області в ніч на 7 березня. Ворог застосував безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Загарбники вдарили по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Внаслідок атаки була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

Як зазначають в ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Фото: у Харківській області був атакований полігон (t.me/dsns_telegram)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Так, 6 березня окупанти вдарили дронами по селу Мартове Чугуївського району. В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Харків Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію