Російські війська нарощують темпи наступу на різних напрямках, - карти ISW

Українська повітряна розвідка ускладнює російські наступальні операції на лиманському напрямі. Російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

4 квітня позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.

Позиційні бої тривали :

на захід від Сватового в районі Андріївки;

на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Російське джерело заявило, що високорозвинені можливості української повітряної розвідки ускладнюють російські наступальні операції на лиманському напрямі.

Операція №2 - Донецька область

4 квітня російські війська здійснили сильно посилений механізований штурм у напрямку Часового Яру (на захід від Бахмута) і просунулися до східної околиці населеного пункту.

На відео з геолокацією, опублікованих 4 квітня, видно, як російські війська проводять посилену механізовану атаку на Часів Яр. Російська механізована колона просувалася ділянкою автодороги Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (найсхідніша частина Часового Яру), перш ніж українські війська не дозволили російським військам просунутися далі до Часового Яру.

Російські сили нині збільшують темп та масштаб своїх механізованих наступів по всій східній Україні та, можливо, посилюють загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.

За словами ISW, наразі російські військові віддають пріоритет наступальним операціям на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі.

На відео з геолокацією показується, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута). Також російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Берестового (на північний схід від Бахмута), а також захопили значну частину південної частини Іванівського (на захід від Бахмуту).

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського, Виїмок, Спірного;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Івановського і Ступочок;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

4 квітня позиційні бої продовжилися на захід від Авдіївки.

Російські військові блогери заявили, що російські війська просунулися на глибину до 830 метрів на південний схід від Уманського (на захід від Авдіївки) і на глибину до 600 метрів у районі Семенівки (на захід від Авдіївки) Також за їхніми словами 3 і 4 квітня українські сили провели кілька контратак у районі Тоненького (на захід від Авдіївки), Уманського, Водяного (на захід від Авдіївки) та Первомайського.

Позиційні бої відбувалися:

на захід від Авдіївки в районі Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського.

Представник української бригади, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що російські війська намагаються просуватися в цьому районі, поки дозволяють погодні умови, ймовірно, маючи на увазі наземні умови, які з настанням весни стануть менш сприятливими для механізованого маневру і земля стане бруднішою.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 4 квітня. Відео з геолокацією, опубліковане 1 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Красногорівки (на захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Побєди, Новомихайлівки, Костянтинівки та Водяного.

Український офіцер заявив, що російські війська продовжують атакувати невеликими піхотними групами на захід та південний захід від Донецька.

4 квітня позиційні бої продовжилися у прикордонному районі Донецько-Запорізької області на південь від Великої Новосілки у районі Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

4 квітня позиційні бої продовжились на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали в районі Роботиного та на північний захід Вербового.

Також позиційні бої продовжилися на лівому березі Херсонської області, ймовірно, в районі Кринків, де українські війська зберігають позиції.