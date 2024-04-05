Российские войска наращивают темпы наступления на разных направлениях, - карты ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

4 апреля позиционные бои продолжались на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Позиционные бои продолжались :

западнее Сватово в районе Андреевки;

западнее Кременной в районе Ямполовки и Тернов;

южнее Кременной возле Белогоровки.

Российский источник заявил, что высокоразвитые возможности украинской воздушной разведки усложняют российские наступательные операции на Лиманском направлении.

Операция №2 - Донецкая область

4 апреля российские войска предприняли сильно усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра (к западу от Бахмута) и продвинулись до восточной окраины населенного пункта.

На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часов Яр. Российская механизированная колонна продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромовое-Часовый Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часового Яра), прежде чем украинские войска не позволили российским войскам продвинуться далее в Часов Яр.

Российские силы в настоящее время увеличивают темп и масштаб своих механизированных наступлений по всей восточной Украине и, возможно, усиливают общий темп своих наступательных операций в Украине.

По словам ISW, в настоящее время российские военные отдают приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

На видео с геолокацией показно, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Также российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Берестового (к северо-востоку от Бахмута), а также захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекамянского, Выемок, Спорного;

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

западнее Бахмута в районе Ивановского и Ступочек;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

4 апреля позиционные бои продолжились западнее Авдеевки.

Российские военные блогеры заявил, что российские войска продвинулись на глубину до 830 метров к юго-востоку от Уманского (западнее Авдеевки) и на глубину до 600 метров в районе Семеновки (западнее Авдеевки) Также по их словам 3 и 4 апреля украинские силы провели несколько механизированных контратак в районе Тоненького (западнее Авдеевки), Уманского, Водяного (юго-западнее Авдеевки) и Первомайского.

Позиционные бои происходили:

западнее Авдеевки в районе Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки в районе Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска пытаются продвигаться в этом районе, пока позволяют погодные условия, вероятно, имея в виду наземные условия, которые с наступлением весны станут менее благоприятными для механизированного маневра и земля станет более грязной.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 4 апреля. Видео с геолокацией, опубликованное 1 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Красногоровки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Победы, Новомихайловки, Константиновки и Водяного.

Украинский офицер заявил, что российские войска продолжают атаковать небольшими пехотными группами к западу и юго-западу от Донецка.

4 апреля позиционные бои продолжились в приграничном районе Донецко-Запорожской области южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

4 апреля позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.

Позиционные бои продолжались в районе Работино и к северо-западу Вербового.

Также позиционные бои продолжились на левом берегу Херсонской области, вероятно, в районе Крынков, где украинские войска сохраняют позиции.