Российские войска наращивают темпы наступления на разных направлениях, - карты ISW
Украинская воздушная разведка усложняет российские наступательные операции на Лиманском направлении. Российские войска продвинулись до восточной окраины Часового Яра из-за усиленной механизированной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
4 апреля позиционные бои продолжались на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.
Позиционные бои продолжались:
- западнее Сватово в районе Андреевки;
- западнее Кременной в районе Ямполовки и Тернов;
- южнее Кременной возле Белогоровки.
Российский источник заявил, что высокоразвитые возможности украинской воздушной разведки усложняют российские наступательные операции на Лиманском направлении.
Операция №2 - Донецкая область
4 апреля российские войска предприняли сильно усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра (к западу от Бахмута) и продвинулись до восточной окраины населенного пункта.
На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часов Яр. Российская механизированная колонна продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромовое-Часовый Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часового Яра), прежде чем украинские войска не позволили российским войскам продвинуться далее в Часов Яр.
Российские силы в настоящее время увеличивают темп и масштаб своих механизированных наступлений по всей восточной Украине и, возможно, усиливают общий темп своих наступательных операций в Украине.
По словам ISW, в настоящее время российские военные отдают приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.
На видео с геолокацией показно, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Также российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Берестового (к северо-востоку от Бахмута), а также захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).
Позиционные бои продолжались:
- северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекамянского, Выемок, Спорного;
- северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;
- западнее Бахмута в районе Ивановского и Ступочек;
- к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
4 апреля позиционные бои продолжились западнее Авдеевки.
Российские военные блогеры заявил, что российские войска продвинулись на глубину до 830 метров к юго-востоку от Уманского (западнее Авдеевки) и на глубину до 600 метров в районе Семеновки (западнее Авдеевки) Также по их словам 3 и 4 апреля украинские силы провели несколько механизированных контратак в районе Тоненького (западнее Авдеевки), Уманского, Водяного (юго-западнее Авдеевки) и Первомайского.
Позиционные бои происходили:
- западнее Авдеевки в районе Яснобродовки;
- юго-западнее Авдеевки в районе Невельского.
Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска пытаются продвигаться в этом районе, пока позволяют погодные условия, вероятно, имея в виду наземные условия, которые с наступлением весны станут менее благоприятными для механизированного маневра и земля станет более грязной.
Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 4 апреля. Видео с геолокацией, опубликованное 1 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Красногоровки (к западу от Донецка).
Позиционные бои продолжались:
- западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- юго-западнее Донецка в районе Победы, Новомихайловки, Константиновки и Водяного.
Украинский офицер заявил, что российские войска продолжают атаковать небольшими пехотными группами к западу и юго-западу от Донецка.
4 апреля позиционные бои продолжились в приграничном районе Донецко-Запорожской области южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.
"Южная ось"
4 апреля позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.
Позиционные бои продолжались в районе Работино и к северо-западу Вербового.
Также позиционные бои продолжились на левом берегу Херсонской области, вероятно, в районе Крынков, где украинские войска сохраняют позиции.
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