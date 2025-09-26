Російські війська не контролюють жоден район Куп'янська: карти ISW

24 та 25 вересня російські війська атакували в Сумській та Курській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Олексіївки та на північний схід поблизу Юнаківки.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, стверджував, що командування 44-го армійського корпусу Росії надає пріоритет забезпеченню матеріальних зручностей, включаючи інтернет, опалення та інші, двох передових командних пунктів свого 30-го мотострілецького полку в лісах Сумської області. Причому робиться це за рахунок російських солдатів на інших передових позиціях, зокрема змушуючи російських солдатів витрачати свої низькі зарплати на засоби для обігріву. Мілблогер також скаржився, що передові позиції російських військ недостатньо укріплені для захисту від ударів ЗСУ.

25 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська наступають у напрямку Синельникового, щоб відрізати українські війська у Вовчанську від шляхів постачання. Інший російський мілблогер стверджував, що підрозділи російських Повітряно-космічних сил (ПКС) завдали ударів ракетами класу "повітря-земля" Х-38 по українській системі ППО в Липцях та по українських операторах безпілотників у Великих Проходах (на північ від Харкова).

Війська РФ продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед.

Командир українського полку безпілотників, що діяв на Куп'янському напрямку, 25 вересня повідомив, що ЗСУ зупинили просування російських військ у Куп'янську та запобігли їх просуванню за північно-західні околиці міста. Російські війська не контролюють жоден район Куп'янська, але диверсійна та розвідувальна активність у місті залишається високою.

Російські війська продовжують маскуватися під цивільних осіб або українських солдатів, щоб таємно встановити спостережні пункти.

Також вони активізували зусилля з переправи на західний (правий) берег річки Оскіл після того, як українські війська зруйнували трубопровід, який російські війська використовували для накопичення на північній околиці Куп'янська в середині вересня 2025 року.

Командир заявив, що російські загороджувальні війська змушують солдатів переправлятися через річку під загрозою розстрілу.

Російський мілблогер спростував повідомлення про те, що російські війська "практично захопили" Куп'янськ, і заявив, що російські війська надають неправдиві звіти Міністерству оборони Росії.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Речник 3-го армійського корпусу України Олександр Бородін 25 вересня повідомив, що російські війська досі не здійснюють штурмів важкою технікою на Лиманському напрямку через значні втрати техніки, атакують переважно невеликими піхотними групами, що складаються з непідготовленого особового складу, який отримує покрокові накази від своїх командирів.

Війська РФ продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли. Як і на Покровському напрямку.

Командир батареї українського безпілотника-перехоплювача повідомив, що російські війська продовжують здійснювати штурми невеликими піхотними групами, щоб закріпитися на півдні Покровська, вони стали активнішими на Покровському напрямку порівняно з кількома тижнями тому та оснастили ударні безпілотники "Гербера" камерами, щоб вони працювали як менш дорога альтернатива дорожчим розвідувальним безпілотникам.

25 вересня російські війська продовжили наступальні операції у Запорізькій та Херсонській областях, але не просунулися вперед.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що російська влада почала використовувати Керченський міст для перевезення палива до окупованого Криму через українські удари по залізницях на окупованому півдні України, які зупинили вантажні перевезення. Плетенчук повідомив, що дефіцит палива впливає як на цивільне населення окупованого Криму, так і на російських військових.