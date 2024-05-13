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Російські війська у Харківській області намагаються розтягнути оборону ЗСУ, - Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", - сказав він.

За його словами, "ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ".

Він також розповів, що з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів. Вже вивезли 5700 людей, сьогодні у планах - 1600.

"Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони", - додав Синєгубов.

Наступ росіян на півночі Харківської області

Нагадаємо, минулого тижня російські війська перетнули кордон на півночі Харківської області та зайшли в декілька населених пунктів. Ще низка населених пунктів перебувають у "сірій" зоні. Як заявили в Генштабі ЗСУ, ворог має тактичний успіх. На тлі наступу росіян було змінено командувача ОТУВ "Харків".

Наразі бої точаться за місто Вовчанськ, яке перебуває під постійним вогнем.

Детальніше про ситуацію, - в матеріалі РБК-Україна "Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області".

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ХарківВійна Росії проти України