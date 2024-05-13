Российские войска в Харьковской области пытаются растянуть оборону ВСУ, - Синегубов

"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбиты за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", - сказал он.

По его словам, "ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ".

Он также рассказал, что по опасным направлениям продолжается эвакуация жителей. Уже вывезли 5700 человек, сегодня в планах – 1600.

"Только что закончили заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы принудительной эвакуации статусных детей, это дети, имеющие статус сироты или детей, лишенные родительской опеки с опасных территорий. Их у нас сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский, Харьковский, Купянский, Изюмский районы", - добавил Синегубов.

Наступление россиян на севере Харьковской области

Напомним, на прошлой неделе российские войска пересекли границу на севере Харьковской области и зашли в несколько населенных пунктов. Еще ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Как заявили в Генштабе ВСУ, враг имеет тактический успех. На фоне наступления россиян был сменен командующий ОТГВ "Харьков".

В настоящее время бои ведутся за город Волчанск, который находится под постоянным огнем.

Детальнее о ситуации, - в материале РБК-Украина "Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области".