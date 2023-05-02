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Російські війська готують провокації на північному кордоні з Україною, - ЦНС

Фото: російські війська готують провокації на північному кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російським військам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму. У зв'язку з чим можливі провокації ворога на північному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

Як пояснили в ЦНС, про таке повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.

"Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в ЦНС не виключають, що країна-агресор може вдатися до терористичних актів на своїй на території РФ, або імітувати захоплення заручників.

"Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Білорусі, де також дислокуються війська РФ, заявили про "очікування загострення ситуації" на кордоні та нібито почастішання випадків з "диверсантами".

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