Российские войска готовят провокации на северной границе с Украиной, - ЦНС

Как пояснили в ЦНС, об этом сообщают местные, сотрудничающие с украинским подпольем.

"Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений ВС РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь в ЦНС не исключают, что страна-агрессор может прибегнуть к террористическим актам на своей территории РФ, или имитировать захват заложников.

"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не оказаться жертвой вражеских намерений", - добавляют в сообщении.

Напомним, что сегодня в Беларуси, где также дислоцируются войска РФ, заявили об "ожидании обострения ситуации" на границе и якобы участившихся случаев с "диверсантами".

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