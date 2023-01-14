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Російські війська в Чорному морі підготували вже 28 "Калібрів"

Фото: російські війська в Чорному морі підготували вже 28 "Калібрів" (5ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Чорне море російські військові вивели ще один надводний ракетоносій. Тож загальна кількість підготовлених "Калібрів" збільшилася до 28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

"Продовжується нарощування ворожої присутності в Чорному морі. Ще один надводний ракетоносій зафіксовано на бойовому чергуванні. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну складає 28 ракет", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ще нещодавно загальний залп ракет в Чорному морі у росіян був у кількості 20 "Калібрів".

Нагадаємо, що сьогодні росіяни можуть здійснити масований обстріл України. Як повідомили в Повітряних силах, також не виключений пуск ракет з Каспійського моря.

Тим часом в країні вже кілька разів поспіль за день лунала повітряна тривога.

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