Російські війська в Чорному морі підготували вже 28 "Калібрів"

"Продовжується нарощування ворожої присутності в Чорному морі. Ще один надводний ракетоносій зафіксовано на бойовому чергуванні. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну складає 28 ракет", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ще нещодавно загальний залп ракет в Чорному морі у росіян був у кількості 20 "Калібрів".

Нагадаємо, що сьогодні росіяни можуть здійснити масований обстріл України. Як повідомили в Повітряних силах, також не виключений пуск ракет з Каспійського моря.

Тим часом в країні вже кілька разів поспіль за день лунала повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.