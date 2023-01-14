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Российские войска в Черном море подготовили уже 28 "Калибров"

Фото: российские войска в Черном море подготовили уже 28 "Калибров" (5ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Черное море российские военные вывели еще один надводный ракетоноситель. Таким образом общее количество подготовленных "Калибров" увеличилось до 28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Продолжается наращивание враждебного присутствия в Черном море. Еще один надводный ракетоноситель зафиксирован на боевом дежурстве. Общее количество "Калибров", нацеленных на Украину составляет 28 ракет", - говорится в сообщении.

Отметим, что еще недавно общий залп ракет в Черном море у россиян был в количестве 20 "Калибров".

Напомним, что сегодня россияне могут массированно ударить по Украине. Как сообщили в Воздушных силах, также не исключен пуск ракет из Каспийского моря.

Между тем в стране уже несколько раз за день объявлялась воздушная тревога.

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