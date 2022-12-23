Російські війська б’ють ракетами по Краматорську

Російська армія сьогодні, 23 грудня завдає ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Містян закликають бути в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

"Падлюки знов б’ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, вчора по Краматорську росіяни також завдавали ракетних ударів. Тоді дна російська ракета потрапила до будівлі школи-інтернату, інша по території промзони одного з підприємств міста.

Також ми писали, що раніше під ворожим вогнем у Краматорську опинився навчальний заклад та приватні будинки.

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