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Российские войска бьют ракетами по Краматорску

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Краматорск, Пятница 23 декабря 2022 13:17
Российские войска бьют ракетами по Краматорску Фото: российские войска бьют ракетами по Краматорску (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия сегодня, 23 декабря наносит ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Жителей города призывают быть в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

"Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях", - написал Гончаренко.

Напомним, вчера по Краматорску россияне также наносили ракетные удары. Тогда одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая по территории промзоны одного из предприятий города.

Также мы писали, что раньше под вражеским огнем в Краматорске оказалось учебное заведение и частные дома.

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Краматорск Донбасс ракетный удар
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