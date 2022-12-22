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Російські солдати гатять по Краматорську: місцевих просять залишатись в укриттях

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Донбас, Четвер 22 грудня 2022 14:45
Російські солдати гатять по Краматорську: місцевих просять залишатись в укриттях Фото: російські солдати б'ють Краматорськом 22 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прямо зараз російські окупанти б'ють по Краматорську (Донецька область). Мешканців просять залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Орки б’ють по Краматорську. Небезпека не минула, залишайтесь в укриттях", - написав він.

Оновлено 14.43. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, по Краматорську окупанти завдали двох ракетних ударів.

"Наслідки з'ясовуємо", - додав він.

Як повідомлялось, вночі на суботу, 17 грудня, окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.

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Краматорськ Донецька область Обстріл
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