Російські солдати гатять по Краматорську: місцевих просять залишатись в укриттях
Фото: російські солдати б'ють Краматорськом 22 грудня (GettyImages)
Прямо зараз російські окупанти б'ють по Краматорську (Донецька область). Мешканців просять залишатись в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"Орки б’ють по Краматорську. Небезпека не минула, залишайтесь в укриттях", - написав він.
Оновлено 14.43. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, по Краматорську окупанти завдали двох ракетних ударів.
"Наслідки з'ясовуємо", - додав він.
Як повідомлялось, вночі на суботу, 17 грудня, окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.
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