Російські солдати гатять по Краматорську: місцевих просять залишатись в укриттях

Прямо зараз російські окупанти б'ють по Краматорську (Донецька область). Мешканців просять залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Орки б’ють по Краматорську. Небезпека не минула, залишайтесь в укриттях", - написав він. Оновлено 14.43. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, по Краматорську окупанти завдали двох ракетних ударів. "Наслідки з'ясовуємо", - додав він.