Російські війська атакують Одесу та область ракетами, в місті чули вибухи

В Одесі сьогодні вночі, 30 серпня, під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Росіяни атакують регіон ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. Під час повітряної тривоги громадян закликають перебувати в укриттях.
Керівик Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакують регіон ракетами та закликав не фільмувати роботу протиповітряної оборони.
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