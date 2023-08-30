Російські війська атакують Одесу та область ракетами, в місті чули вибухи

В Одесі сьогодні вночі, 30 серпня, під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Росіяни атакують регіон ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. Під час повітряної тривоги громадян закликають перебувати в укриттях.

Керівик Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакують регіон ракетами та закликав не фільмувати роботу протиповітряної оборони.