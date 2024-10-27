Російські війська атакували Україну 80 дронами з трьох напрямків. Скільки збила ППО

"У ніч на 27 жовтня противник атакував 80-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА", - констатували військові.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БПЛА збито в Одеській та Київській областях.

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