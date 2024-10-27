Российские войска атаковали Украину 80 дронами с трех направлений. Сколько сбила ПВО

Атака РФ по Украине

Российские войска обстреляли Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты довольно редко применяют моноатаки, часто используя комбинированные обстрелы как беспилотниками, так и ракетами.

В частности, в Сумской области захватчики атаковали энергообъекты. Из-за этого в Сумах пропал свет.

Кроме того, из-за падения обломков в Киевской области повреждены дом и автомобили. А в Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры в Уманьском районе.

Отметим, что после 23:00 26 октября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов. В Киеве гремели взрывы. В столице и в Киевской области работала ПВО.

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