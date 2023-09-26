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Російські війська атакували Берислав із дрона-камікадзе: поранено поліцейського

Фото: російські війська атакували Берислав із дрона-камікадзе, поранений поліцейський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія продовжує обстрілювати Берислав Херсонської області. У вівторок, 26 вересня, місто окупанти атакували з дрона, поранено поліцейського.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Через ворожий удар по Бериславу постраждав правоохоронець. Російська армія атакувала місто дроном-камікадзе", - розповів він.

За даними очільника ОВА, уламкове поранення плеча отримав поліцейський з Дніпропетровської області.

Обстріли Берислава Херсонської області

Місто Берислав знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Наприклад, учора російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби. Одна з них упала на будівлю ЖЕКу та одна - на житловий будинок. Місто вчора окупанти атакували кілька разів. Загалом, троє людей загинули, двоє були поранені.

Нагадаємо, 19 вересня російські загарбники обстріляли тролейбус у Херсоні. Через обстріл загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено. Крім того, окупанти обстріляли відділ поліції у Кривому Розі 8 вересня. Тоді також загинув співробітник поліції.

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Херсонська областьБерислав