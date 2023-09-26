Российские войска атаковали Берислав с дрона-камикадзе: ранен полицейский

"Из-за вражеского удара по Бериславу пострадал правоохранитель. Российская армия атаковала город дроном-камикадзе", - рассказал он.

По данным главы ОВА, обломочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровской области.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Город Берислав находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Например, вчера российские войска скинули на Берислав Херсонской области четыре авиабомбы. Одна из них упала на здание ЖЭКа и одна - на жилой дом. Город вчера оккупанты атаковали несколько раз. В общей сложности, три человека погибли, двое были ранены.

Напомним, 19 сентября российские захватчики обстреляли троллейбус в Херсоне. Из-за обстрела погиб старший сержант полиции, еще двое пассажиров ранены. Кроме того, оккупанты обстреляли отдел полиции в Кривом Роге 8 сентября. Тогда тоже погиб сотрудник полиции.