Российские истребители в Беларуси сегодня взлетали с ракетами "Кинжал" (видео)

Сегодня, 19 января, в Беларуси российские истребители МиГ-31К взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В это время в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, на кадрах, которые обнародовало Минобороны РФ, можно заметить, что МиГ-31К были вооружены ракетами "Кинжал" во время взлета.

"И еще один момент, видно, что в видео специально замазали бортовые номера МиГов", - добавляют в "Гаюне".