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Российские истребители в Беларуси сегодня взлетали с ракетами "Кинжал" (видео)

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Четверг 19 января 2023 15:24
Российские истребители в Беларуси сегодня взлетали с ракетами "Кинжал" (видео) Иллюстративное фото: российские истребители в Беларуси сегодня взлетали с ракетами "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 19 января, в Беларуси российские истребители МиГ-31К взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В это время в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, на кадрах, которые обнародовало Минобороны РФ, можно заметить, что МиГ-31К были вооружены ракетами "Кинжал" во время взлета.

"И еще один момент, видно, что в видео специально замазали бортовые номера МиГов", - добавляют в "Гаюне".

Напомним, сегодня примерно в 10:30 утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной был взлет истребителей МиГ-31К в Беларуси.

Также мы писали, что в Беларуси 16 января начались совместные летно-тактические учения с Россией.

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