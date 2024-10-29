Російські телекомпанії вимагають від Google 2 ундециліони рублів: звідки така сума

Раніше російський суд вимагає від Google відновити доступ пропагандистських каналів до платформи YouTube, і поки вона це не зробить, неустойка щодня зростає.

У ході чергового засідання суду, яке відбулося 28 жовтня, суддя згадав, що розглядає "справу, в якій багато нулів".

Потерпілими у справі проходять телеканали "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр", YouTube-канал телеведучої Маргарити Симоньян.

Якщо рішення суду не буде виконано протягом дев'яти місяців, за кожен день невиконання нараховується штраф у розмірі 100 тис. рублів. Сума подвоюється щотижня, доки рішення не буде виконано, без обмеження загальної суми.

Інший учасник процесу розповів, що у вересні загальний розмір штрафу складав майже 13 дециліонів (одиниця із 33 нулями).