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Российские телекомпании требуют от Google 2 ундециллиона рублей: откуда такая сумма

Фото: Россия потребовала от Google 2 ундециллиона рублей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Цифра удваивается каждую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ пропагандистских каналов к платформе YouTube, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.

В ходе очередного заседания суда, которое состоялось 28 октября, судья упомянул, что рассматривает "дело, в котором много-много нулей".

Потерпевшими в деле проходят телеканалы "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр",  YouTube-канал Маргариты Симоньян.

Если решение суда не будет выполнено в течение девяти месяцев, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы.

Другой участник процесса рассказал, что в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

 

Напомним, российские власти начали замедлять трафик в YouTube для ограничения доступа жителям РФ к информации. Сообщается, что Кремль, скорее всего, полностью заблокирует YouTube в 2024 году.

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