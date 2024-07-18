Кремль посилив заборони для опозиції та критиків війни проти України, - британська розвідка

Уряд Росії ініціював подальші обмеження використання цифрових телекомунікацій у Росії. Це робиться для блокування доступу до правдивої інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter).

Зокрема, російська влада почала уповільнювати трафік у додатку для зашифрованих повідомлень WhatsApp. Публічне пояснення у тому, щоб обмежити можливості екстремістських угруповань спілкуватися. За визначеннями російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження можливостей активістів опозиції та тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватись та спілкуватися.

Крім того, 12 липня російські незалежні ЗМІ повідомили, що збій у роботі YouTube стався через навмисне уповільнення трафіку з боку російського уряду. Повідомляється, що Кремль, найімовірніше, повністю заблокує YouTube у вересні 2024 року. YouTube відносно популярний у Росії та використовувався активістами опозиції, насамперед покійним Олексієм Навальним, для поширення критики на адресу російського уряду.

За даними британської розвідки, як і недавня заборона незалежних ЗМІ та обмеження інших засобів захищеного зв'язку, ці заходи є прискоренням давньої тенденції посилення державного контролю за доступом до ЗМІ та інформації в Росії.

"Ці обмеження доступу до платформ соціальних мереж, ймовірно, покликані гарантувати, що російське населення зможе отримати доступ тільки до ЗМІ, які відповідають ідеології, контрольованої урядом. Обмежуючи безпечніші засоби приватного спілкування, урядовий нагляд за потенційними інакомислячими полегшиться і створить атмосферу страху серед тих, хто може критикувати режим", - наголошують у Міноборони Британії.