Російські танки намагалися прорватися до українських позицій, але отримали "гарячу" відсіч (відео)

Українські військові завжди перебувають напоготові, тому зустріли непроханих гостей на танках "гаряче".

"Перший танк був підбитий одразу. Екіпаж другого намагався втекти. І на якусь мить вже навіть здалося, що в них це вийде. На щастя, …здалося", - додають військові.

Нагадаємо, українські артилеристи показали ураження російської гармати D30.

Окрім того, десантники знищили польовий табір росіян в Донецькій області.

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