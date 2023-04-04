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Российские танки пытались прорваться к украинским позициям, но получили "горячий" отпор (видео)

Иллюстративное фото: российские танки пытались прорваться к украинским позициям, но получили "горячий" отпор (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытались прорваться к украинским позициям на танках, однако украинские защитники дали врагу отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Украинские военные всегда находятся наготове, поэтому встретили незваных гостей на танках "горячо".

"Первый танк был подбит сразу. Экипаж второго пытался убежать. И на какое-то мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось", - добавляют военные.

Напомним, украинские артиллеристы показали поражение российской пушки D30.

Кроме того, десантники уничтожили полевой лагерь россиян в Донецкой области.

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