Российские танки пытались прорваться к украинским позициям, но получили "горячий" отпор (видео)

Украинские военные всегда находятся наготове, поэтому встретили незваных гостей на танках "горячо".

"Первый танк был подбит сразу. Экипаж второго пытался убежать. И на какое-то мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось", - добавляют военные.

Напомним, украинские артиллеристы показали поражение российской пушки D30.

Кроме того, десантники уничтожили полевой лагерь россиян в Донецкой области.

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