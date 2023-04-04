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Російські танки намагалися прорватися до українських позицій, але отримали "гарячу" відсіч (відео)

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Вівторок 04 квітня 2023 17:36
Російські танки намагалися прорватися до українських позицій, але отримали "гарячу" відсіч (відео) Ілюстративне фото: російські танки намагалися прорватися до українських позицій, але отримали "гарячу" відсіч (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові намагалися прорватися до українських позицій на танках, проте українські захисники дали ворогу відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних військ.

Українські військові завжди перебувають напоготові, тому зустріли непроханих гостей на танках "гаряче".

"Перший танк був підбитий одразу. Екіпаж другого намагався втекти. І на якусь мить вже навіть здалося, що в них це вийде. На щастя, …здалося", - додають військові.

Нагадаємо, українські артилеристи показали ураження російської гармати D30.

Окрім того, десантники знищили польовий табір росіян в Донецькій області.

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