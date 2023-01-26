ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські та іранські хакери намагаються зламати листування відомих британців, - розвідка

Новость на русском →
Лондон, Четвер 26 січня 2023 03:16
Російські та іранські хакери намагаються зламати листування відомих британців, - розвідка Фото: хакери Росії та Ірану полюють особисті дані британців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії, який є частиною розвідувальної служби GCHQ, видав офіційне застереження: російські та іранські хакери намагаються зламати листування та облікові записи помітних фігур у британському суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Згідно з наявною у NCSC інформацією, дві групи хакерів розгорнули шпигунське полювання насамперед на політиків, чиновників, журналістів, аналітиків та громадських діячів.

За інформацією NCSC, хакери здебільшого цікавляться тими, хто досліджує проблематику Ірану та Росії чи іншим чином пов'язаний із цими країнами.

NCSC пояснює, що російське та іранське угруповання ведуть свої кампанії кожне самостійно, але центр вирішив об'єднати попередження про них в одне, тому що вони застосовують схожі напади і полюють на схоже коло жертв.

Кількість цих потенційних жертв у Великій Британії відносно невелике - швидше десятки, ніж сотні - і поки що збитки від дій хакерів мінімальна.

Нагадаємо, Королівська пошта Британії зазнала атаки вірусу-здирника, який пов'язують із російськими хакерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України
Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон