Російські та іранські хакери намагаються зламати листування відомих британців, - розвідка

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії, який є частиною розвідувальної служби GCHQ, видав офіційне застереження: російські та іранські хакери намагаються зламати листування та облікові записи помітних фігур у британському суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Згідно з наявною у NCSC інформацією, дві групи хакерів розгорнули шпигунське полювання насамперед на політиків, чиновників, журналістів, аналітиків та громадських діячів.

За інформацією NCSC, хакери здебільшого цікавляться тими, хто досліджує проблематику Ірану та Росії чи іншим чином пов'язаний із цими країнами.

NCSC пояснює, що російське та іранське угруповання ведуть свої кампанії кожне самостійно, але центр вирішив об'єднати попередження про них в одне, тому що вони застосовують схожі напади і полюють на схоже коло жертв.

Кількість цих потенційних жертв у Великій Британії відносно невелике - швидше десятки, ніж сотні - і поки що збитки від дій хакерів мінімальна.

Нагадаємо, Королівська пошта Британії зазнала атаки вірусу-здирника, який пов'язують із російськими хакерами.

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