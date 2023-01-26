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Российские и иранские хакеры пытаются взломать переписку известных британцев, - разведка

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Лондон, Четверг 26 января 2023 03:16
Российские и иранские хакеры пытаются взломать переписку известных британцев, - разведка Фото: хакеры России и Ирана охотятся за личными данными британцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании, который является частью разведывательной службы GCHQ, выдал официальное предостережение: российские и иранские хакеры пытаются взломать переписку и аккаунты заметных фигур в британском обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно имеющейся у NCSC информации, две группы хакеров развернули шпионскую охоту прежде всего на политиков, чиновников, журналистов, аналитиков и общественных деятелей.

По информации NCSC, хакеры в основном интересуются теми, кто исследует проблематику Ирана и России или иным образом связан с этими странами.

NCSC поясняет, что российская и иранская группировки ведут свои кампании каждая самостоятельно, но центр решил объединить предупреждения о них в одно, потому что они применяют похожие приемы и охотятся на похожий круг жертв.

Число этих потенциальных жертв в Великобритании относительно невелико - скорей десятки, чем сотни - и пока урон от действий хакеров минимален.

Напомним, Королевская почта Британии подверглась атаке вируса-вымогателя, который связывают с российскими хакерами.

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