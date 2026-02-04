UA

Російські супутники-шпигуни перехопили секретні дані країн Європи, - FT

Фото: російські супутники перехопили секретні дані країн Європи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два російські космічні супутники успішно перехоплювали зв'язок над Європою, таким чином отримавши доступ до секретних даних.

Офіційні особи вважають, що ймовірні перехоплення, про які раніше не повідомлялося, ризикують не лише скомпрометувати конфіденційну інформацію, але й можуть дозволити Москві маніпулювати їхніми траєкторіями або навіть призвести до їх аварії.

Російські космічні апарати стежили за європейськими супутниками протягом останніх трьох років. Мова йде про супутники "Луч-1" та "Луч-2", які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Обидва апарати здійснювали ризиковані близькі зближення з деякими з геостаціонарних супутників країн Європи, які працюють високо над Землею та обслуговують континент, а також значну частину Африки та Близького Сходу.

Згідно з орбітальними даними та наземними телескопічними спостереженнями, вони затримувалися поруч з ними тижнями, особливо протягом останніх трьох років. З моменту запуску у 2023 році, "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників.

"Обидва супутники підозрюються у проведенні сигнальної розвідки", – заявив генерал-майор Міхаель Траут, керівник космічного командування німецьких військ.

Посадовець висловив стурбованість тим, що конфіденційна інформація, зокрема дані з європейських супутників, не зашифрована. Це робить її вразливою до майбутнього втручання, або навіть знищення.

За даними джерел видання, "Луч-1" та "Луч-2" навряд чи матимуть здатність глушити або знищувати супутники. Однак, вони, ймовірно, надали Росії великі обсяги даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті.

Раніше повідомлялось, що Росія постійно стежить в космосі за військовими супутниками Британії, а також намагається зібрати з них інформацію.

Також раніше у Німеччині повідомили, що Росія розробляє потужну лазерну зброю, яка може назавжди засліпити супутники. Німецькі супутники перебувають під прицілом російських супутників-шпигунів, які можуть пошкодити або знищити їх.

