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Російські спецслужби не можуть протидіяти операціям ГУР, - EuroMaidan Press

Середа 11 червня 2025 17:30
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Російські спецслужби не можуть протидіяти операціям ГУР, - EuroMaidan Press Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

За три роки повномасштабного вторгнення Росії українська військова розвідка провела десятки безпрецедентних спецоперацій як у глибокому тилу ворога, так і за кордоном - від Африки до Сибіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю онлайн-видання EuroMaidan Press.

Окремі операції ГУР Міноборони України завершилися ліквідацією російських військових командирів високого рангу. І такі результати засвідчили неспроможність російських спецслужб протистояти поширенню української розвідувально-диверсійної активності на території країни-агресора.

"Якщо ви питаєте про "Моссад", який відомий тим, що ліквідовує ворогів своєї (ізраїльської, - ред.) держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.

Українські спецоперації мають не лише тактичний, а й стратегічний вимір - демонстрацію вразливості системи безпеки РФ, підрив довіри до військово-політичного керівництва Росії, а також передачу сигналу вищому кремлівському керівництву щодо досяжності будь-яких об'єктів на їхній території.

Як операції ГУР спростовують побоювання Заходу

Низка міжнародних експертів переконана, що ці операції спростовують один з найпоширеніших страхів, який домінував на Заході з 2022 року. Йдеться про побоювання, що українські удари по російській території, зокрема по Москві, обов'язково спровокують масштабну ескалацію.

"Кремль добре обізнаний із можливостями ГУР. Спецслужби РФ ставляться до української розвідки з професійною повагою, попри ідеологічну ворожість", - вважає британський військовий аналітик Марк Галеотті.

За оцінками міжнародної аналітичної спільноти, діяльність ГУР стала одним з ключових факторів, що формує оперативну невизначеність для ворога.

"Москва більше не сприймається як недоторканна. Вона дедалі менше виглядає як глобальний центр сили - і дедалі більше як постійна ціль для дронових ударів Києва", - підкреслює генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян.

Повну статтю читайте за посиланням.

Нагадаємо, минулого тижня хакери ГУР провели нестандартну атаку і "поклали" сервіси російської залізниці.

На початку травня військова розвідка України вперше в світі знищила російський винищувач Су-30 з морського дрона Magura.

А днями керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія вдосконалила північнокорейські KN-23. За його словами, якщо раніше ці ракети відхилялися від траєкторії й інколи вибухали у повітрі, то тепер б'ють точніше.

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Кирило Буданов ГУР Війна Росії проти України
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