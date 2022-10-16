UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські солдати скаржаться на нестачу ліків та дії Кремля: перехоплення розмови

Фото: окупанти не можуть вилікувати поранення через нестачу ліків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти на півдні України скаржаться на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків. Російські війська критикують дії Кремля та військового керівництва РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський окупант, який зараз знаходиться у Миколаївській області, розповів дружині про нестачу ліків. Через це він змушений "лікувати" стрептодермію сечею.

Окупант зазначив, що у російському війську кожен сам за себе. При цьому він додав, що хвиляється за свою посилку, бо поки не може сходити за нею, оскільки набряк ніг не дозволяє взутися.

Російський солдат критикує дії російського диктатора та військового керівництва. Він закликає суспільство повставати проти влади.

"Скажи "дякую" нашому головнокомандувачу, який натворив тут "дєлов" і взагалі цю мобілізацію конституційно неправильно. … Вона вводиться, коли на країну нападають, а не коли країна нападає на когось. Сволота така! Як ми його (Путіна - ред.) тут проклинаємо, не можу тобі передати словами - його та його банду всю тупорилу, яка нас кинула сюди", - сказав окупант.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 65 тисяч військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніГлавное управление разведки