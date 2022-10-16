Российские солдаты жалуются на нехватку лекарств и действия Кремля: перехват разговора

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, который сейчас находится в Николаевской области, рассказал жене о нехватке лекарства. Из-за этого он вынужден "лечить" стрептодермию мочой.

Оккупант отметил, что в российской армии каждый сам за себя. При этом он добавил, что беспокоится за свою посылку, потому что пока не может сходить за ней, поскольку отек ног не позволяет обуться.

Российский солдат критикует действия российского диктатора и военного руководства. Он призывает общество восстать против власти.

"Скажи "спасибо" нашему главнокомандующему, который натворил здесь "делов" и вообще эту мобилизацию конституционно неправильно. … Она вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая! Как мы его (Путина - ред.) здесь проклинаем, не могу тебе передать словами - его и его банду всю тупорилу, которая нас бросила сюда", - сказал оккупант.