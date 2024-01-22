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Російські солдати можуть стати невидимими для тепловізорів ЗСУ, - ISW

Фото: Росія розробляє костюм-невидимку від українських тепловізорів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська компанія HiderX створює "костюм-невидимку", що буде маскувати і захищати російських військових від українського тепловізійного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях.

HiderX заявила, що костюм важить приблизно 350 грамів і може поміститися у кишені.

Випробування новинки будуть завершені до кінця січня 2024 року.

Нагадаємо, Росія використала для удару по Україні чотиритонну ракету П-35, що була прийнята на озброєння ще у 1962 році.

Тим часом у США не виключають, що Російська Федерація почала застосовувати балістичні ракети з Північної Кореї для ударів по Україні.

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Війна Росії проти України