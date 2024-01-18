Росія запустила по Україні рідкісну 4-тонну ракету 60-х років, - ЗМІ

Росія могла використати для удару по Україні ракету П-35, яка була прийнята на озброєння ще у 1962 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Днями у соцмережах з'явилося фото уламків однієї з ракет, яку було знайдено на території України. Це перший відомий випадок використання росіянами такої ракети.

На опублікованих фото видно уламки П-35, ця ракета відрізняється значними габаритами. Її довжина складає 10 метрів, а стартова вага - 4 тонни. Ракету було розроблено у 50-х роках, а прийнято на озброєння у 1962 році.

Варто зауважити, що це протикорабельна ракета, тому ймовірно РФ намагалась поцілити нею у об'єкти в південних областях України.

Фото: уламки ракети (defence-ua.com)

Як пише Defense Express, безпосередньо П-35 важко упізнати в уламках на фото. Однак ця ракета має досить специфічну будову крил.

П-35 все ще знаходиться на озброєння РФ та є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут". Станом на 2021 рік було відомо про 8 пускових. При цьому П-35 використовувалась у стаціонарному комплексі "Утес", який відомий під назвою "Объект-100", який розміщений біля Балаклави. Там пускові ракет сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Фото: уламки ракети (defence-ua.com)

Відомо, що Росія мала один такий комплекс на острові Кильдин у Беренцевому морі. Також після окупації Криму під контролем РФ опинився ще один такий комплекс. Він раніше не функціонував, але був відновлений у 2016 році.

Окрім цього ракети П-35 були на озброєнні ракетних крейсерів проекту 58, але всі вони вже списані.

Остання модернізація ракети була у 1982 році. Було відомо, що дальність застосування оновленої ракети складає до 300 км, швидкість - до 1800 км/год, а розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).

Фото: ракета П-35 (defence-ua.com)

Вона має класичну систему наведення для того часу - інерціальну на маршевій ділянці та вмикає активну радіолокаційну головку самонаведення на кінцевій. В ракеті закладено можливість ураження берегових цілей. Однак через систему наведення вони мали б бути радіоконтрастними. Це свідчить про те, що пуски ракет П-35 схожі у застосування з ракетами Х-22.

Раніше ми повідомляли, що Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Це вказує на те, що за останні місяці виробництво не збільшилося.

Відзначимо, у січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

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