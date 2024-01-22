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Российские солдаты могут стать невидимыми для тепловизоров ВСУ, - ISW

Фото: Россия разрабатывает костюм-невидимку от украинских тепловизоров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская компания HiderX создает "костюм-невидимку", который будет маскировать и защищать российских военных от украинского тепловизионного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что костюм покрыт неустановленным химическим составом и полностью базируется на российских технологиях.

HiderX заявила, что костюм весит примерно 350 граммов и может поместиться в кармане.

Испытания новинки будут завершены до конца января 2024 года.

Напомним, Россия использовала для удара по Украине четырехтонную ракету П-35, которая была принята на вооружение еще в 1962 году.

Тем временем в США не исключают, что Российская Федерация начала применять баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине.

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Война России против Украины