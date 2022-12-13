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Російські солдати б'ють по Краматорську: мер попросив залишатися в укриттях

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Краматорськ, Вівторок 13 грудня 2022 13:28
Російські солдати б'ють по Краматорську: мер попросив залишатися в укриттях Фото: російські солдати б'ють по Краматорську (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прямо зараз російські окупанти б'ють по Краматорську (Донецька область). Виходити на вулиці небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Ворог б’є по Краматорську. Перебувайте в укриттях, небезпека не минула", - написав він.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки постраждали приватні будинки та навчальний заклад.

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