Російські солдати б'ють по Краматорську: мер попросив залишатися в укриттях

Прямо зараз російські окупанти б'ють по Краматорську (Донецька область). Виходити на вулиці небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Ворог б’є по Краматорську. Перебувайте в укриттях, небезпека не минула", - написав він.