Российские солдаты бьют по Краматорску: мэр попросил оставаться в укрытиях
Фото: российские солдаты бьют по Краматорску (GettyImages)
Прямо сейчас российские оккупанты бьют по Краматорску (Донецкая область). Выходить на улицы опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Враг бьет по Краматорску. Находитесь в укрытиях, опасность не миновала", - написал он.
Как сообщалось, во вторник, 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.
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