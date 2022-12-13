Российские солдаты бьют по Краматорску: мэр попросил оставаться в укрытиях

Прямо сейчас российские оккупанты бьют по Краматорску (Донецкая область). Выходить на улицы опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Враг бьет по Краматорску. Находитесь в укрытиях, опасность не миновала", - написал он.