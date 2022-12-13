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Российские солдаты бьют по Краматорску: мэр попросил оставаться в укрытиях

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Краматорск, Вторник 13 декабря 2022 13:28
Российские солдаты бьют по Краматорску: мэр попросил оставаться в укрытиях Фото: российские солдаты бьют по Краматорску (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Прямо сейчас российские оккупанты бьют по Краматорску (Донецкая область). Выходить на улицы опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Враг бьет по Краматорску. Находитесь в укрытиях, опасность не миновала", - написал он.

Как сообщалось, во вторник, 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.

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