Російські системи С-300B зникли з Курильських островів, їх перекинули ближче до України, - ЗМІ

РФ вивезла з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси, які вона там встановила 2020 року. Передбачається, що їх перекинули ближче до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Викладач Токійського університету Ю Коїдзумі провів аналіз на основі супутникових зображень островів Ітуруп і Кунаширі, зроблених американською космічною технологічною компанією Maxar Technologies Inc.
Він зауважив, що на цих островах не спостерігається розміщення російських ЗРК, це може означати, що РФ перекидає зброю з Далекого Сходу для використання у війні проти України.
Коїдзумі заявив, що він також переконаний, що старі танки та артилерію, які раніше зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, відправляють на фронт в Україні.
Ракетні підрозділи, оснащені зенітно-ракетними комплексами С-300В4, були дислоковані в затоці Хітокаппу на Ітурупу, відомій як затока Касатка в Росії, і поблизу центрального населеного пункту Кунашира Фурукамаппу, відомого в Росії як Південно-Курильськ.
Фото: Острови, де РФ розміщувала техніку (google.com/maps)
У період із середини до кінця вересня минулого року на обох військових постах було видно численні транспортно-установчі пускові установки з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.
В Україну також направляються війська з Далекого Сходу. За словами Коїдзумі, елітна бригада морської піхоти, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітуруп і Кунаширі загинули після мобілізації.
"Російські військові використовують усі наявні в їхньому розпорядженні озброєння, що є свідченням їхньої активної участі у війні", - сказав Коїдзумі.
Російська армія вже втратила в нашій країні з початку повномасштабного вторгнення близько 263 020 солдатів.
Також Росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. Йдеться про щонайменше 15 тисяч військових.
Раніше Bloomberg повідомляло, що Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії.
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