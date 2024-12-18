В російські шпиталі помістили сотні поранених солдатів КНДР: перехоплення розмови

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову медсестри лікарні у Московській області з її чоловіком, який воює проти України у Харківській області.

Росіянка у перехопленій розмові розповіла, що лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

"Вчора поїзд був приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх там? Одному Богу відомо", - журиться дружина загарбника.

У наступній розмові росіянка скаржиться, що північнокорейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. За її словами, медики фактично не можуть спілкуватися з пораненими військовими КНДР через мовний бар'єр. Їм також заборонили спілкуватися з солдатами англійською мовою.

"Чи вони елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати... Вони що у нас прямо привілейовані чи як?" - сказала росіянка.

Додамо, що слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України