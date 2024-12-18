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В російські шпиталі помістили сотні поранених солдатів КНДР: перехоплення розмови

Фото: росіяни скаржаться на сотні поранених солдатів КНДР у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Війська КНДР зазнають великих втрат у Курській області. СБУ перехопила розмову росіян, які розповідають про втрати північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову медсестри лікарні у Московській області з її чоловіком, який воює проти України у Харківській області.

Росіянка у перехопленій розмові розповіла, що лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

"Вчора поїзд був приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх там? Одному Богу відомо", - журиться дружина загарбника.

У наступній розмові  росіянка скаржиться, що північнокорейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. За її словами, медики фактично не можуть спілкуватися з пораненими військовими КНДР через мовний бар'єр. Їм також заборонили спілкуватися з солдатами англійською мовою.

"Чи вони елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати... Вони що у нас прямо привілейовані чи як?" - сказала росіянка.

Додамо, що слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України

КНДР долучилася до війни проти України

Північна Корея восени відправила до Росії понад 10 тисяч своїх військових, яких кинули у Курську область. Солдати КНДР беруть участь у бойових діях проти України і вже зазнають втрат.

Минулого тижня українська розвідка повідомила про втрату близько 200 військових з об'єднаних підрозділів РФ та Північної Кореї. У Пентагоні зазначають, що українські війська вбили або поранили "кілька сотень" північнокорейських солдатів.

При цьому Москва намагаються приховати втрати північнокорейських сил у Курській області.

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