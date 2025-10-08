Російські регіони потопають у смітті: чому виник колапс

У Росії щонайменше 30 регіонам бракує полігонів для утилізації твердих побутових відходів. Тому влада хоче ще на три роки продовжити термін експлуатації несанкціонованих звалищ – до 2029 року. Раніше цей термін уже продовжували з 2023 до 2026 року.

Найбільше потерпають "важкодоступні й віддалені регіони", зокрема Амурська область, Якутія, Камчатський та Красноярський краї.

Багато де абсолютно немає об’єктів для розміщення відходів, а суворі кліматичні умови роблять будівництво нових полігонів надзвичайно дорогим і тривалим у часі.

Закриття старих сміттєзвалищ у 2026 році може спричинити "сміттєвий колапс", однак для будівництва нових немає коштів.

Станом на кінець 2023 року площа звалищ у РФ перевищила чотири мільйони гектарів - територію, співмірну з площею Нідерландів чи Швейцарії.