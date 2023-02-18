Російські пропагандисти "злили" розташування ремонтної бази "Вагнера" під Луганськом, - ЗМІ

Журналісти заявили, що після опублікованих близькими до ПВК "Вагнера" телеграм-каналами фотографій трофейної української САУ "Гвоздика", вони провели розслідування і викрити велику ремонтну базу військової техніки російських військ, що розташована на території занедбаної шахти під Луганськом, у селищі міського типу Ювілейний.

Так, у телеграм-каналі "Уголок Ситха" під постом за 3 лютого, був підпис: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".

Пізніше журналістам Радіо Свобода" вдалося знайти першоджерело цього знімка і встановити його геолокацію - фото виклав один із російських вояків, який був на війні в Україні.

Кілька інших знімків у профілі окупанта, включно з фото трофейної "Гвоздики", пишуть журналісти, зроблені на території занедбаної шахти "Луганська", що на південному сході від Луганська.

На інших фотографіях у його профілі видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

Розслідувачі вивчили супутникові знімки території шахти "Луганська" і з'ясували, що фото захопленої української "Гвоздики", було зроблено в південній частині території шахти.

Журналісти зазначають, що від селища Ювілейне до лінії фронту - близько 90 кілометрів. Це занадто далеко для HIMARS, але "Луганська" опиняється в межах дальності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяли поставити США.