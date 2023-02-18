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Російські пропагандисти "злили" розташування ремонтної бази "Вагнера" під Луганськом, - ЗМІ

Фото: росіяни самі викрили геолокацію своєї ремонтної бази (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Опубліковані у соцмережах фото української трофейної техніки привели журналістів-розслідувачів на велику ремонтну базу військової техніки російських військ на території занедбаної шахти під Луганськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти заявили, що після опублікованих близькими до ПВК "Вагнера" телеграм-каналами фотографій трофейної української САУ "Гвоздика", вони провели розслідування і викрити велику ремонтну базу військової техніки російських військ, що розташована на території занедбаної шахти під Луганськом, у селищі міського типу Ювілейний.

Так, у телеграм-каналі "Уголок Ситха" під постом за 3 лютого, був підпис: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".

Пізніше журналістам Радіо Свобода" вдалося знайти першоджерело цього знімка і встановити його геолокацію - фото виклав один із російських вояків, який був на війні в Україні.

Кілька інших знімків у профілі окупанта, включно з фото трофейної "Гвоздики", пишуть журналісти, зроблені на території занедбаної шахти "Луганська", що на південному сході від Луганська.

На інших фотографіях у його профілі видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

Розслідувачі вивчили супутникові знімки території шахти "Луганська" і з'ясували, що фото захопленої української "Гвоздики", було зроблено в південній частині території шахти.

Журналісти зазначають, що від селища Ювілейне до лінії фронту - близько 90 кілометрів. Це занадто далеко для HIMARS, але "Луганська" опиняється в межах дальності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяли поставити США.

Нагадаємо, прем´єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійні боєприпаси та системи ППО.

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