RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские пропагандисты "слили" расположение ремонтной базы "Вагнера" под Луганском, - СМИ

Фото: россияне сами разоблачили геолокацию своей ремонтной базы (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Опубликованные в соцсетях фотографии украинской трофейной техники привели журналистов-расследователей на крупную ремонтную базу военной техники российских войск на территории заброшенной шахты под Луганском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты заявили, что после опубликованных близкими к ЧВК "Вагнера" телеграмм-каналами фотографий трофейной украинской САУ "Гвоздика", они провели расследование и разоблачить крупную ремонтную базу военной техники российских войск, расположенную на территории заброшенной шахты под Луганском, в поселке городского типа Юбилейный. .

Так, в телеграмм-канале "Уголок Ситха" под постом за 3 февраля была подпись: "Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023".

Позже журналистам "Радио Свобода" удалось найти первоисточник этого снимка и установить его геолокацию - фото выложил один из российских воинов, находившийся на войне в Украине.

Несколько других снимков в профиле оккупанта, включая фото трофейной "Гвоздики", пишут журналисты, сделанные на территории заброшенной шахты "Луганская" на юго-востоке от Луганска.

На других фотографиях в его профиле видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.

Расследователи изучили спутниковые снимки территории шахты "Луганская" и выяснили, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в южной части территории шахты.

Журналисты отмечают, что от поселка Юбилейное до линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для HIMARS, но "Луганская" оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров. Их Украине обещали поставить США?

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВагнеровцы