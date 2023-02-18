Российские пропагандисты "слили" расположение ремонтной базы "Вагнера" под Луганском, - СМИ

Журналисты заявили, что после опубликованных близкими к ЧВК "Вагнера" телеграмм-каналами фотографий трофейной украинской САУ "Гвоздика", они провели расследование и разоблачить крупную ремонтную базу военной техники российских войск, расположенную на территории заброшенной шахты под Луганском, в поселке городского типа Юбилейный. .

Так, в телеграмм-канале "Уголок Ситха" под постом за 3 февраля была подпись: "Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023".

Позже журналистам "Радио Свобода" удалось найти первоисточник этого снимка и установить его геолокацию - фото выложил один из российских воинов, находившийся на войне в Украине.

Несколько других снимков в профиле оккупанта, включая фото трофейной "Гвоздики", пишут журналисты, сделанные на территории заброшенной шахты "Луганская" на юго-востоке от Луганска.

На других фотографиях в его профиле видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.

Расследователи изучили спутниковые снимки территории шахты "Луганская" и выяснили, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в южной части территории шахты.

Журналисты отмечают, что от поселка Юбилейное до линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для HIMARS, но "Луганская" оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров. Их Украине обещали поставить США?