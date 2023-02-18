ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія надасть Україні далекобійні боєприпаси, - Сунак

Новость на русском →
Великобританія, Субота 18 лютого 2023 16:06
Британія надасть Україні далекобійні боєприпаси, - Сунак Фото: прем´єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійні боєприпаси та системи ППО.

Про це він сказав на безпековій конференції у Мюнхені, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на відео, опубліковане Sky News.

"Нам потрібна військова стратегія щодо України. Володимир Путін думає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Ми будемо постачати далекобійні боєприпаси та системи ППО", - наголосив Сунак.

Британський премʼєр вважає, що те, що поставлено на карту в цій війні, - це навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації.

"Вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", - йдеться у промові.

Сунак додав, що у лютому Велика Британія відправила до України стільки ж військової техніки, скільки за весь 2022 рік.

Нагадаємо, уряд Британії готовий підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо передачій літаків Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде