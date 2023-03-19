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Російські пропагандисти заявили про візит Путіна до окупованого Маріуполя

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Дата візиту російського диктатора тримається у секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що він оглянув низку об'єктів міста, а також поспілкувався із місцевими жителями. Путін прилетів до Маріуполя на гелікоптері, але потім за кермом автомобіля об'їхав кілька районів міста, серед яких берегова лінія Маріуполя в районі яхт-клубу, будівля зруйнованого російською авіацією театру та ін.

Також Путін нібито провів нараду у командному пункті окупантів у російському Ростові-на-Дону.

"Глава держави заслухав доповіді начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова та низки воєначальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Путін учора, 18 березня, нібито перебуває з візитом у Криму. Він приїхав на острів на річницю його окупації військами РФ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати тимчасово окупований Крим з нагоди дев'ятої річниці його окупації.

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