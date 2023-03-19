RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские пропагандисты заявили о визите Путина в оккупированный Мариуполь

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Дата визита российского диктатора держится в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что он осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, но потом за рулем автомобиля объехал несколько районов города, среди которых береговая линия Мариуполя в районе яхт-клуба, здание разрушенного российской авиацией театра и пр.

Также Путин якобы провел совещание в командном пункте оккупантов в российском Ростове-на-Дону.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - говорится в сообщении.

Напомним, что Путин вчера, 18 марта, якобы находится с визитом в Крыму. Он приехал на остров на годовщину его оккупации войсками РФ.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в Украину