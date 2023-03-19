Российские пропагандисты заявили о визите Путина в оккупированный Мариуполь

Президент РФ Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Дата визита российского диктатора держится в секрете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что он осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, но потом за рулем автомобиля объехал несколько районов города, среди которых береговая линия Мариуполя в районе яхт-клуба, здание разрушенного российской авиацией театра и пр.
Также Путин якобы провел совещание в командном пункте оккупантов в российском Ростове-на-Дону.
"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - говорится в сообщении.
Напомним, что Путин вчера, 18 марта, якобы находится с визитом в Крыму. Он приехал на остров на годовщину его оккупации войсками РФ.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его оккупации.
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