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Російські пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі Зеленського та Байдена

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Росія, Четвер 22 грудня 2022 10:23
Російські пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі Зеленського та Байдена Фото: президент України Володимир Зеленський та глава США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Нібито останній заявив про готовність України до "діалогу про мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації

"Ворожі медіа повідомили, що на прес-конференції після завершення переговорів Байден заявив, що Зеленський відкритий до діалогу про мир з Росією, Зеленський на знак підтвердження кивнув, однак ця інформація не відповідає дійсності", - запевняють в РНБО.

До того ж посол РФ у США назвав порожнім звуком висловлювання Білого дому про відсутність наміру йти на конфронтацію з Росією.

"Під оплески та уїдливі усмішки, по суті, оголошено про необхідність продовження "війни за довіреністю" проти (Росії, - ред..)… до повної перемоги над нами", - сказав він.

В ЦПД повідомляють, щоці слова є черговою спробою дезінформації.

Детальніше про зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

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