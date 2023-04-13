Російські пропагандисти використовують справу проти Шаповалова для зриву поставок озброєння Україні, - експерт

Так, він звернув увагу на те, що потужний удар ці пропагандисти під виглядом "хороших росіян" намагалися нанести саме Міністерству оборони України. Зокрема, вони охоче підхопили тему з нібито корупцією в оборонному відомстві.

"Цими контркампаніями вони завдали збитків менеджменту Міністерства оборони. Наприклад, заарештували Вячеслава Шаповалова, який був заступником Олексія Резнікова і у якого немає жодних корупційних дій, немає жодного доведеного умислу. Тобто людина, яка закуповувала сертифіковану продукцію країн НАТО, фактично звинувачена за статтею, нібито вона перешкоджала діяльності Збройних сил", - зазначив Загородній.

На думку експерта, така кампанія проти Міноборони призвела до затримок постачання до України зброї.

"Вони змішують кілька тем. Наприклад, знову ж таки по цьому Шаповалову. Там Хмельницький [екс-глава Департаменту закупівель Міноборони, - ред.] фактично до приходу Резнікова все це підписував... Але так це з'єднують і у нас вилітає частина людей, яка пов'язана з постачанням зброї", - вважає політолог.

За його словами, завданням пропагандистів є створення розколу, щоб в Україні "почали зносити всіх". "Вони розуміють, що це дуже дієвий інструмент для деморалізації армії, деморалізації керівництва", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, проте пішов у відставку після скандалу з закупівлями продуктів харчування.

За словами адвоката Сергія Мітюріна, на початку повномасштабного вторгнення команді Шаповалова вдалося забезпечити армію десятками тисяч одиниць амуніції завдяки закупівлі у компаній з країн НАТО. Частина продукції виявилася неякісною, але в армію вона так і не потрапила і зараз перебуває у процесі повернення постачальникам.