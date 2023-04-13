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Российские пропагандисты используют дело против Шаповалова для срыва поставок вооружения Украине, - эксперт

Фото: экс-замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Российские пропагандисты продвигают кремлевские нарративы для создания раскола в руководстве Украины и украинском обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Тараса Загороднего в интервью FREEДОМ.

Да, он обратил внимание на то, что мощный удар эти пропагандисты под видом "хороших россиян" пытались нанести именно Министерству обороны Украины. В частности, они охотно подхватили тему с якобы коррупцией в оборонном ведомстве.

"Этими контркампаниями они нанесли ущерб менеджменту Министерства обороны. Например, арестовали Вячеслава Шаповалова, который был заместителем Алексея Резникова и у которого нет никаких коррупционных действий, нет никакого доказанного умысла. То есть человек, закупавший сертифицированную продукцию стран НАТО, фактически обвинен в она препятствовала деятельности Вооруженных сил", - отметил Загородний.

По мнению эксперта, такая кампания против Минобороны привела к задержкам поставок в Украину оружия.

"Они смешивают несколько тем. Например, опять же по этому Шаповалову. Там Хмельницкий [экс-глава Департамента закупок Минобороны, - ред.] фактически до прихода Резникова все это подписывал... Но так это соединяют и у нас вылетает часть людей, которая связана со снабжением оружия", - считает политолог.

По его словам, задача пропагандистов - создание раскола, чтобы в Украине "начали сносить всех". "Они понимают, что это очень действенный инструмент для деморализации армии, деморализации руководства", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, однако ушел в отставку после скандала с закупками продуктов питания.

По словам адвоката Сергея Митюрина, в начале полномасштабного вторжения команде Шаповалова удалось обеспечить армию десятками тысяч единиц амуниции благодаря закупке у компаний из стран НАТО. Часть продукции оказалась некачественной, но в армию она так и не попала, и сейчас находится в процессе возвращения поставщикам.

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