Російські пропагандисти поширюють новий фейк про Сумську область

"Підконтрольні Кремлю медіа з посиланням на так зване підпілля поширюють інформацію про появу у Сумській області "чорних трансплантологів". За словами ворожих ресурсів, вони прибули із Заходу та їздять на іноземних медичних автомобілях", - йдеться у повідомленні.



Ця інформація - фейк, як і інші повідомлення роспропаганди щодо "чорних трансплантологів" на території України.

Фейки з серії "Чорної трансплантології"

Як пояснюють в ЦПД, такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія" мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України і створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.



Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, вигадують фейкові статті й новини.