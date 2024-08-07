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Російські пропагандисти поширюють новий фейк про Сумську область

Фото: російські пропагандисти розповсюджують новий фейк про Сумську область
Автор: Наталія Гурковська

У Сумській області російські пропагандисти розповсюджують фейк про "чорних трансплантологів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Підконтрольні Кремлю медіа з посиланням на так зване підпілля поширюють інформацію про появу у Сумській області "чорних трансплантологів". За словами ворожих ресурсів, вони прибули із Заходу та їздять на іноземних медичних автомобілях", - йдеться у повідомленні.
 
Ця інформація - фейк, як і інші повідомлення роспропаганди щодо "чорних трансплантологів" на території України.

Фейки з серії "Чорної трансплантології"

Як пояснюють в ЦПД, такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія" мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України і створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти. 
 
Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, вигадують фейкові статті й новини. 

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти проводили нову кампанію з дезінформації про поховання українських військових в Одесі. Росіяни поширювали фейки про чорну трасплантологію в Україні.

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Сумська область