Російські пропагандисти поширюють новий фейк про Сумську область

У Сумській області російські пропагандисти розповсюджують фейк про "чорних трансплантологів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
"Підконтрольні Кремлю медіа з посиланням на так зване підпілля поширюють інформацію про появу у Сумській області "чорних трансплантологів". За словами ворожих ресурсів, вони прибули із Заходу та їздять на іноземних медичних автомобілях", - йдеться у повідомленні.
Ця інформація - фейк, як і інші повідомлення роспропаганди щодо "чорних трансплантологів" на території України.
Як пояснюють в ЦПД, такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія" мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України і створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.
Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, вигадують фейкові статті й новини.
Нагадаємо, раніше російські пропагандисти проводили нову кампанію з дезінформації про поховання українських військових в Одесі. Росіяни поширювали фейки про чорну трасплантологію в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.