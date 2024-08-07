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Российские пропагандисты распространяют новый фейк про Сумскую область

Фото: российские пропагандисты распространяют новый фейк про Сумской области
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты распространяют фейк про "черных трансплантологов" в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Подконтрольные Кремлю медиа со ссылкой на так называемое подполье распространяют информацию о появлении в Сумской области "черных трансплантологов". По словам вражеских ресурсов, они прибыли с Запада и ездят на иностранных медицинских автомобилях", - говорится в сообщении.

Эта информация - фейк, как и другие сообщения роспропаганды относительно "черных трансплантологов" на территории Украины.

Фейки из серии "Черной трансплантологии"

Как объясняют в ЦПД, такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология" цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества.

Информационная кампания по черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого русские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, придумывают фейковые статьи и новости.

Напомним, ранее российские пропагандисты проводили новую кампанию по дезинформации о захоронениях украинских военных в Одессе. Россияне распространяли фейки о черной трасплантологии в Украине.

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Сумская область